Weekend di gare di karting e moto al Circuito Internazionale d’Abruzzo valido per il “The Biggest 2021 World Race” (Di venerdì 24 settembre 2021) Questo Weekend il Circuito Internazionale d’Abruzzo di Ortona(Ch), ospiterà due giorni di gare che vedranno protagoniste sia le due che le quattro ruote. Due i trofei che si svolgeranno per le due ruote: Il TORM aprirà le danze nella giornata di Sabato 25, a scendere in pista saranno le Ohvale GP-2 *12 con ben sessanta piloti a darsi battaglia, divisi in varie categorie di peso. Un traguardo importante per il campionato che con questo appuntamento segna la gara con il numero più alto di piloti con Ohvale GP-2 *12. Penultimo appuntamento stagionale prima della tappa finale che si svolgerà il prossimo mese nel Lazio. Le due ruote saranno protagoniste anche nella giornata di Domenica 26, con un altro trofeo: La Sport Race Biblion Cup, dove a scendere in pista per l’ultima gara del ... Leggi su cityroma (Di venerdì 24 settembre 2021) Questoildi Ortona(Ch), ospiterà due giorni diche vedranno protagoniste sia le due che le quattro ruote. Due i trofei che si svolgeranno per le due ruote: Il TORM aprirà le danze nella giornata di Sabato 25, a scendere in pista saranno le Ohvale GP-2 *12 con ben sessanta piloti a darsi battaglia, divisi in varie categorie di peso. Un traguardo importante per il campionato che con questo appuntamento segna la gara con il numero più alto di piloti con Ohvale GP-2 *12. Penultimo appuntamento stagionale prima della tappa finale che si svolgerà il prossimo mese nel Lazio. Le due ruote saranno protagoniste anche nella giornata di Domenica 26, con un altro trofeo: La SportBiblion Cup, dove a scendere in pista per l’ultima gara del ...

Advertising

tvdellosport : ???? Continua lo spettacolo del Campionato Argentino in diretta su #Sportitalia e #SoloCalcio canale 61 del DTT ?? Q… - Autodromo_Monza : Il Tempio della Velocità questo weekend sarà teatro della battaglia per il titolo dell'International GT Open ?? Sono… - Bernattia : O questi juniors sono fortissimi e folli da dover rilanciare la velocità ad ogni curva come se fosse uno sprint o i… - tuttofrosinone : Primavera 2 - Il programma gare del weekend - PiGiBucci : RT @Equestrian_In: Ieri buon inizio per @PiGiBucci al CSI5* @HubsideFR #Jumping di #Grimaud ????. Il rider #italiano si è infatti distinto n… -