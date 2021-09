Uomini e Donne, Tina umilia Gemma Galgani: 'è una banana quella?' (Di venerdì 24 settembre 2021) Stagione amara per Gemma Galgani che, nonostante l'intervento al seno e il lifting facciale, non sembra riuscire a trovare la persona giusta per lei a Uomini e Donne. Nella puntata del 24 settembre, la dama piemontese non è stata invitata a ballare da nessun cavaliere. Alessandro si è offerto disponibile per scatenarsi assieme a lei. Gianni Sperti, invece, ha evidenziato come questa sia una stagione sfortunata per la Galgani, ma quest'ultima non intende perdere le speranze. Maria De Filippi ha rimarcato che con Filiberto è stata lei a darci un taglio. Ad un certo punto, a girare il coltello nella piaga, come al solito, ci ha pensato Tina Cipollari! Tina Cipollari telefona in diretta al centralino di Uomini e Donne: 'richieste per ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 settembre 2021) Stagione amara perche, nonostante l'intervento al seno e il lifting facciale, non sembra riuscire a trovare la persona giusta per lei a. Nella puntata del 24 settembre, la dama piemontese non è stata invitata a ballare da nessun cavaliere. Alessandro si è offerto disponibile per scatenarsi assieme a lei. Gianni Sperti, invece, ha evidenziato come questa sia una stagione sfortunata per la, ma quest'ultima non intende perdere le speranze. Maria De Filippi ha rimarcato che con Filiberto è stata lei a darci un taglio. Ad un certo punto, a girare il coltello nella piaga, come al solito, ci ha pensatoCipollari!Cipollari telefona in diretta al centralino di: 'richieste per ...

