Una vita anticipazioni: Genoveva è stata scagionata, Felipe cosa farà adesso? (Di venerdì 24 settembre 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 25 settembre 2021? Vi ricordiamo innanzi tutto due cose: domani andrà in onda un episodio più lungo di Una vita, della durata classica di circa 40 minuti. Ma domenica la soap spagnola non ci farà compagnia. Infatti anche questa settimana nel pomeriggio di Canale 5 vedremo prima Amici 21 e poi Verissimo…Ma adesso torniamo in Spagna con le ultime news da Acacias 38 dove si sta svolgendo il processo per l’omicidio di Marcia che vede Genoveva imputata. Mendez e Felipe hanno fatto tutto quello che potevano per dimostrare la colpevolezza della donna ma Velasco ha giocato armi molto vincenti e a quanto pare alla fine, la donna moglie di Felipe se la potrebbe davvero cavare anche se come sappiamo, è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 settembre 2021) Chesuccederà nella puntata di Unain onda domani, 25 settembre 2021? Vi ricordiamo innanzi tutto due cose: domani andrà in onda un episodio più lungo di Una, della durata classica di circa 40 minuti. Ma domenica la soap spagnola non cicompagnia. Infatti anche questa settimana nel pomeriggio di Canale 5 vedremo prima Amici 21 e poi Verissimo…Matorniamo in Spagna con le ultime news da Acacias 38 dove si sta svolgendo il processo per l’omicidio di Marcia che vedeimputata. Mendez ehanno fatto tutto quello che potevano per dimostrare la colpevolezza della donna ma Velasco ha giocato armi molto vincenti e a quanto pare alla fine, la donna moglie dise la potrebbe davvero cavare anche se come sappiamo, è ...

Advertising

OfficialASRoma : Una vita al servizio della Roma. Tre anni fa ci lasciava il grande Giorgio Rossi ???? #ASRoma - Inter : ?? | GUESS WHO ??? 'Questi colori per me rappresentano tantissimo, sono quelli con cui sono cresciuto' ??? Una vita… - matteosalvinimi : Come Lega chiederemo immediatamente al ministero della Difesa e a quello dell'Interno di attivarsi subito per perme… - pattyEsony_7777 : Chi non si vaccina e ottiene il #greenpass con il tampone usa una modalità diversa per ottenerlo ed è sempre un cit… - newferruccio : RT @TweetdiVersi: Chi si mette a scrivere una poesia il primo del mese non deve perder la testa [..] perché la poesia non è nonsenso ma mir… -