Un posto al sole | Manlio e l’inquietante particolare su lei

Leggi su formatonews

(Di venerdì 24 settembre 2021) Vediamo insieme che cosa succederà nell’appuntamento che ci aspetta oggi per quanto riguarda Unal, e cosa c’entrae le parole shockAnche oggi ci aspetta un nuovo appuntamento per quanto riguarda Unalsempre su Rai 3, ma sembra questa volta che ci avviciniamo sempre di più a capire cosa è successo alla povera Susanna. Cosa succederà questa sera? Scopriamolo insieme e siamo certi che resterete senza parole per quello che leggerete. LEGGI ANCHE —> Ballando con le stelle: Ecco tutto il cast in anteprima La pista trovata da Franco per cercare di scagionare Renato è arrivata fino a Mauro, ovvero l’infermiere che ha una relazione sentimentale con Adele. Unalshock La Picardi sembra ...