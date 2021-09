Test Misano, Quartararo: “Ci siamo concentrati sul 2021” (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di Test in MotoGP. La due giorni di Misano ha svelato alcune novità per la prossima stagione. Quest’oggi ci concentriamo sul leader della classifica iridata e assoluto favorito per la vittoria finale, il “Diablo” Quartararo. Quartararo che ha parlato delle novità portate da Yamaha per il 2022: il telaio rinnovato e soprattutto il nuovo motore. Quartararo: “Mi aspettavo qualcosina in più dal motore Yamaha 2022” Una due giorni di Test quasi decisiva, non solo in tema di ultimi aggiustamenti per le 4 decisive gare che mancano al termine della stagione 2021, ma anche e soprattutto in vista del 2022. Tra le tante novità di cui potremmo parlare oggi ci concentriamo sulla coppia che al momento è indirizzata verso la vittoria del titolo iridato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo diin MotoGP. La due giorni diha svelato alcune novità per la prossima stagione. Quest’oggi ci concentriamo sul leader della classifica iridata e assoluto favorito per la vittoria finale, il “Diablo”che ha parlato delle novità portate da Yamaha per il 2022: il telaio rinnovato e soprattutto il nuovo motore.: “Mi aspettavo qualcosina in più dal motore Yamaha 2022” Una due giorni diquasi decisiva, non solo in tema di ultimi aggiustamenti per le 4 decisive gare che mancano al termine della stagione, ma anche e soprattutto in vista del 2022. Tra le tante novità di cui potremmo parlare oggi ci concentriamo sulla coppia che al momento è indirizzata verso la vittoria del titolo iridato ...

Advertising

SkySportMotoGP : ??GIORNATA DI TEST A MISANO ? Condizioni della pista bagnate ?? @antonioboselli #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - periodicodaily : Quartararo: 'Mi aspettavo qualcosa in più dal motore Yamaha 2022' #quartoraro #yamaha - sowmyasofia : Test Misano, Quartararo: “Ci siamo concentrati sul 2021” - fmimolise : MotoGP 2021. Sindrome compartimentale, Johann Zarco operato: “Sarò in Texas”: Il pilota del team Ducati Pramac ha p… - fmimolise : MotoGP 2021. Test di Misano: ecco tutte le foto di moto e piloti in azione [GALLERY]: Tante le novità viste in pist… -