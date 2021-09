Stasera in tv “Wanted – Scegli il tuo destino” | vuoi essere pecora o lupo?

(Di venerdì 24 settembre 2021) Nonostante quello che suggerisce il sottotitolo, per il protagonista di questo action movie sembra non esserci scampo. In “il tuo” il regista Timur Bekmambetov s’ispira liberamente all’omonimo fumetto di Mark Millar e J. G. Jones per le vicende che stravolgono deterministicamente la vita del personaggio di Wesley Gibson, interpretato da James McAvoy. Trailer di “il tuo” (2008)“”,il tuoseguendo le tue radici Wesley “Wes” Gibson è un uomo che vive quella che la regia vuole rappresentare come una vita mediocre e priva di significato quando l’azione irrompe nella sua routine. Nella sua quotidianità subisce i tradimenti della fidanzata, i maltrattamenti della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Wanted

ComingSoon.it

...DISTRETTO 16.25 FILM - Commedia LO SPORT PREFERITO DALL'UOMO 19.50 TEMPESTA D'AMORE 20.30...UNION RUGBYCHAMPIONSHIP Zebre - Emirates Lions 20.15 THE BIG BANG THEORY 21.00 FILM - Azione- ...- scegli il tuo destino , il film in ondain tv alle 21 su 20 : film azione del 2009 di Timur Bekmambetov, con Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman, Terence Stamp, Thomas ...Non sono un Assassino, Rambo 2 - La vendetta, Thelma, Padri e figlie, Annabelle 3. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Tale e quale show, NCIS e Bull, Grande Fratello Vip, PropagandaLive, Fratel ...Wanted - Scegli il tuo Destino film in onda stasera su 20 venerdì 24 settembre 2021. Trama, cast e trailer. Dove in streaming online, replica ...