Star in the Star, chi è stato eliminato nella seconda puntata: chi erano i concorrenti e quando va in onda la prossima puntata (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ andata in onda ieri, giovedì 23 settembre, la seconda e imperdibile puntata del nuovo celebrity di spicco di Canale 5, Star in the Star. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vede in giuria 3 giudici d’eccellenza che hanno un solo compito: guardare le performance dei concorrenti e dare il loro parere. Dieci i protagonisti pronti a mettersi in gioco, tutti volti noti del mondo dello spettacolo che si nascondono sotto le maschere di altrettanti ‘vip’, cantanti famosi della scena musicale italiana. E internazionale. Ma chi è stato eliminato nella seconda puntata? Star ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ andata inieri, giovedì 23 settembre, lae imperdibiledel nuovo celebrity di spicco di Canale 5,in the. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vede in giuria 3 giudici d’eccellenza che hanno un solo compito: guardare le performance deie dare il loro parere. Dieci i protagonisti pronti a mettersi in gioco, tutti volti noti del mondo dello spettacolo che si nascondono sotto le maschere di altrettanti ‘vip’, cantanti famosi della scena musicale italiana. E internazionale. Ma chi è...

Advertising

trash_italiano : Bellissima questa idea di promuovere Star in the Star la domenica pomeriggio ?? - FIMI_IT : Altro che #ZittiEBuoni, dopo la vittoria @Eurovision la musica dei @thisismaneskin abbatte ogni barriera dominando… - zazoomblog : “Ma che scherzo è?”. Star in the Star la polemica dopo quella strana eliminazione - #scherzo #polemica #quella… - simmonsstummer : Tutto molto bello un remake per uno dei migliori videogiochi della storia dei videogiochi, ma #kotor3 che fine ha f… - BaritaliaNews : Alessandro Cecchi Paone sul flop di “Star in the Star”: “Gli ascolti salirebbero se…” -