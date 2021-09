Spacciatore pakistano con il reddito di cittadinanza: arrestato per la terza volta (Di venerdì 24 settembre 2021) Corridonia, 24 set – Ennesimo caso di delinquente abituale extracomunitario che percepiva il reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle. Questa volta si tratta di un uomo 42enne proveniente dal Pakistan e arrestato ieri a Corridonia, in provincia di Macerata, per spaccio di droga. Fermato dai carabinieri con 15 grammi di eroina addosso L’immigrato è stato notato in serata dai carabinieri della stazione di Corridonia mentre parlava al cellulare camminando velocemente con fare circospetto, destando così l’attenzione dei militari. Si trattava inoltre di un volto alle forze dell’ordine, in quanto arrestato già due volte nel 2015, ad aprile e maggio, per spaccio di droga. Insospettiti sia dai sui movimenti che dai precedenti, i carabinieri gli hanno intimato di fermarsi per un controllo. A tale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 settembre 2021) Corridonia, 24 set – Ennesimo caso di delinquente abituale extracomunitario che percepiva ildivoluto dal Movimento 5 Stelle. Questasi tratta di un uomo 42enne proveniente dal Pakistan eieri a Corridonia, in provincia di Macerata, per spaccio di droga. Fermato dai carabinieri con 15 grammi di eroina addosso L’immigrato è stato notato in serata dai carabinieri della stazione di Corridonia mentre parlava al cellulare camminando velocemente con fare circospetto, destando così l’attenzione dei militari. Si trattava inoltre di un volto alle forze dell’ordine, in quantogià due volte nel 2015, ad aprile e maggio, per spaccio di droga. Insospettiti sia dai sui movimenti che dai precedenti, i carabinieri gli hanno intimato di fermarsi per un controllo. A tale ...

