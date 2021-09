Schwoch: 'Il Napoli è la più forte, lo scudetto è un dovere' (Di venerdì 24 settembre 2021) Napoli - " Il Napoli ha dimostrato per ora di essere la più forte in assoluto, la squadra ci crede ed è merito anche dell'allenatore che ha. Poi hanno messo la ciliegina Anguissa , ha dato quello che ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 settembre 2021)- " Ilha dimostrato per ora di essere la piùin assoluto, la squadra ci crede ed è merito anche dell'allenatore che ha. Poi hanno messo la ciliegina Anguissa , ha dato quello che ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Schwoch: 'Il Napoli è la squadra più forte in assoluto, Anguissa mi sta impressionando' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Schwoch: 'Il Napoli è la squadra più forte in assoluto, Anguissa mi sta impressionando' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Schwoch: 'Il Napoli è la squadra più forte in assoluto, Anguissa mi sta impressionando' - napolimagazine : L'EX - Schwoch: 'Il Napoli è la squadra più forte in assoluto, Anguissa mi sta impressionando' - apetrazzuolo : L'EX - Schwoch: 'Il Napoli è la squadra più forte in assoluto, Anguissa mi sta impressionando' -