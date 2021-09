Pensione di reversibilità: nessun assegno per le coppie di fatto (Di venerdì 24 settembre 2021) Non spetta la Pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omossessuale se la convivenza è precedente alla Legge Cirinnà del 2016, in quanto la legge non applicabile retroattivamente. Lo ha messo nero su bianco la Corte di Cassazione nella sentenza numero 24694 del 14 settembre 2021 che ha di fatto ritenuto illegittima l’applicazione retroattiva della Legge n. 76/2016 ai fini previdenziali. La prestazione, ha ribadito la Cassazione, non può comunque essere attribuita al convivente di fatto, neppure in caso di morte successiva alla sua entrata in vigore. La Suprema Corte, infatti, ha ribaltato la pronuncia del giudice di merito che aveva riconosciuto la Pensione di reversibilità al convivente dopo la morte del titolare della Pensione di vecchiaia ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 settembre 2021) Non spetta ladial partner superstite di una coppia omossessuale se la convivenza è precedente alla Legge Cirinnà del 2016, in quanto la legge non applicabile retroattivamente. Lo ha messo nero su bianco la Corte di Cassazione nella sentenza numero 24694 del 14 settembre 2021 che ha diritenuto illegittima l’applicazione retroattiva della Legge n. 76/2016 ai fini previdenziali. La prestazione, ha ribadito la Cassazione, non può comunque essere attribuita al convivente di, neppure in caso di morte successiva alla sua entrata in vigore. La Suprema Corte, infatti, ha ribaltato la pronuncia del giudice di merito che aveva riconosciuto ladial convivente dopo la morte del titolare delladi vecchiaia ...

