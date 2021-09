Olanda, 12enne denuncia padre no vax e vince: si potrà vaccinare (Di venerdì 24 settembre 2021) Un dodicenne di Groningen (Olanda) ha ottenuto dal tribunale il permesso di vaccinarsi contro il Covid - 19 nonostante la proibizione imposta dal padre no vax. Il ragazzo aveva presentato un'istanza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 settembre 2021) Un dodicenne di Groningen () ha ottenuto dal tribunale il permesso di vaccinarsi contro il Covid - 19 nonostante la proibizione imposta dalno vax. Il ragazzo aveva presentato un'istanza ...

