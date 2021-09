Napoli | Anguissa sta conquistando la serie A Che numeri per il camerunense

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 24 settembre 2021) André Zambo, arrivato ain silenzio, stalaA. Il centrocampistaè già un punto fermo di Luciano Spalletti. De Laurentiis studia il riscatto anticipato.CONQUISTA LAA Del mercato praticamente “a zero” delsi è detto molto, in estate: si è ipotizzata la bontà di una scelta simile, importante per le casse e per la salvaguardia dell’ossatura della formazione da qualche settimana allenata da Luciano Spalletti. Quando viene ufficializzato il suo trasferimento in prestito alla squadra azzurra, André Zampofinisce dritto nell’infinita lista di nomi che nell’ultima giornata di calciomercato diA riempiono il sito della ...