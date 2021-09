Muore in un incidente stradale Simone Spezzani, ex talent scout dell’Atalanta (Di venerdì 24 settembre 2021) Un anno fa, il 5 settembre 2020, aveva lasciato il suo lavoro all’Atalanta, dove era stato talent scout per il settore giovanile. Simone Spezzani, 35 anni, è morto alle 8.30 di venerdì 24 settembre a Baiso, paese sulle colline di Reggio Emilia nel quale viveva. Era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo ed è finito fuori strada andando a schiantarsi contro un albero e finendo in una scarpata. Ogni tentativo da parte dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco di salvare Simone Spezzani è stato vano. Ogni tentativo da parte dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco di salvare Simone Spezzani è stato vano. Spezzani lascia la moglie Debora, il figlio Niccolò, i genitori Marco e Sonia, il fratello Jacopo. I funerali si ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 settembre 2021) Un anno fa, il 5 settembre 2020, aveva lasciato il suo lavoro all’Atalanta, dove era statoper il settore giovanile., 35 anni, è morto alle 8.30 di venerdì 24 settembre a Baiso, paese sulle colline di Reggio Emilia nel quale viveva. Era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo ed è finito fuori strada andando a schiantarsi contro un albero e finendo in una scarpata. Ogni tentativo da parte dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco di salvareè stato vano. Ogni tentativo da parte dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco di salvareè stato vano.lascia la moglie Debora, il figlio Niccolò, i genitori Marco e Sonia, il fratello Jacopo. I funerali si ...

Vola con l’auto nella scarpata e muore mentre va al lavoro, era un papà di 35 anni Simone Spezzani, manager e talent scout di calcio. Poche settimane fa sulla stessa strada la morte di Giuliano Benassi ...

