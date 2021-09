Mbappé, in estate sarà City-Real per il talento francese! (Di venerdì 24 settembre 2021) In Spagna ne sono certi: Kylian Mbappé sarà ancora una volta uno dei nomi principali del calciomercato. Il giovane asso del PSG, che in questa estate è stato più volte accostato al Real Madrid, potrebbe presto dover considerare una nuova opzione per il suo futuro. Secondo quanto riporta AS, infatti, sulle tracce dell’attaccante francese classe ’98 ci sarebbe anche il Manchester City di Pep Guardiola, pronto a dare battaglia a Florentino Perez e al Real Madrid per acquistarlo a costo zero, nonostante sia risaputo che in cima ai pensieri di Mbappé ci sia il trasferimento nei Blancos. LEGGI ANCHE: “Inzaghi grande allenatore”, l’elogio del noto opinionista di Sky L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) In Spagna ne sono certi: Kylianancora una volta uno dei nomi principali del calciomercato. Il giovane asso del PSG, che in questaè stato più volte accostato alMadrid, potrebbe presto dover considerare una nuova opzione per il suo futuro. Secondo quanto riporta AS, infatti, sulle tracce dell’attaccante francese classe ’98 ci sarebbe anche il Manchesterdi Pep Guardiola, pronto a dare battaglia a Florentino Perez e alMadrid per acquistarlo a costo zero, nonostante sia risaputo che in cima ai pensieri dici sia il trasferimento nei Blancos. LEGGI ANCHE: “Inzaghi grande allenatore”, l’elogio del noto opinionista di Sky L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé estate Cristiano Ronaldo batte Messi anche in una speciale classifica Come detto Cristiano Ronaldo domina dall'alto dei suoi 125 milioni di dollari, tra stipendio lordo (70 milioni) e sponsor (55), 15 in più dell'eterno rivale Leo Messi, trasferitosi in estate al PSG , ...

Sarà l'anno del PSG in Champions League? A Parigi, con Neymar e Mbappé al suo fianco, questo compito sarà meno gravoso per l'argentino. D'altra parte, dopo aver vinto la Coppa America con la sua nazionale in estate, Messi, ancora una volta, ...

