Laura Ziliani, arrestate le figlie dell'ex vigilessa morta (Di venerdì 24 settembre 2021) Laura Ziliani, a una svolta il caso dell'ex viglilessa scomparsa l'8 maggio scorso il cui cadavere è stato poi ritrovato il 23 maggio. In manette le due figlie della donna e il fidanzato della ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021), a una svolta il caso'ex viglilessa scomparsa l'8 maggio scorso il cui cadavere è stato poi ritrovato il 23 maggio. In manette le duea donna e il fidanzatoa ...

fattoquotidiano : Laura Ziliani, svolta nelle indagini: arrestate due figlie e il genero della vigilessa scomparsa. Le accuse: omicid… - Corriere : Le figlie di Laura Ziliani e quell’appello in lacrime in tv per ritrovare la madre - fattoquotidiano : Omicidio Laura Ziliani, l’intercettazione: “Con i soldi compriamo auto e andiamo in vacanza” - libellula58 : RT @petergomezblog: Laura Ziliani, svolta nelle indagini: arrestate due figlie e il genero della vigilessa scomparsa. “Omicidio premeditato… - zazoomblog : Laura Ziliani morta il piano delle figlie assassine. Coi soldi compriamo unauto e andiamo in vacanza - #Laura… -