La Cina fa un passo avanti al resto del mondo: col 5G punta tutto sui data center, con quale fine? (Di venerdì 24 settembre 2021) La Cina ha trovato ormai nell’investimento nei data center un terreno fertile, da coltivare. Due settimane la cartina di tornasole: due province e altrettante città incluse nei data center subacquei con un piano quinquennale, come mezzo utile per ridurre le emissioni. 5G, un grimaldello per la Cina, che apre le porte agli investimenti nei data center (Adobe Stock)La commercializzazione del porto di Hainan è in cima ai pensieri di Pechino, le autorità costiere sostengono i data center sottomarini, che possono operare in modo più efficiente, utilizzando l’acqua di mare per il raffreddamento e potenzialmente alimentati da energia rinnovabile locale. Solo un esempio di come si sta muovendo la Cina. A ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Laha trovato ormai nell’investimento neiun terreno fertile, da coltivare. Due settimane la cartina di tornasole: due province e altrettante città incluse neisubacquei con un piano quinquennale, come mezzo utile per ridurre le emissioni. 5G, un grimaldello per la, che apre le porte agli investimenti nei(Adobe Stock)La commercializzazione del porto di Hainan è in cima ai pensieri di Pechino, le autorità costiere sostengono isottomarini, che possono operare in modo più efficiente, utilizzando l’acqua di mare per il raffreddamento e potenzialmente alimentati da energia rinnovabile locale. Solo un esempio di come si sta muovendo la. A ...

Advertising

masechi : ?? Stati Uniti, Regno Unito e Australia lanciano alleanza nell’Indo-Pacifico. Primo passo: sommergibile a propulsion… - paoliblu : RT @noitre32: “Presto capiremo il destino delle Democrazie occidentali: di questo passo il modello Cina non è così lontano” ? Antonellis ht… - RosellaLara19 : RT @noitre32: “Presto capiremo il destino delle Democrazie occidentali: di questo passo il modello Cina non è così lontano” ? Antonellis ht… - noitre32 : “Presto capiremo il destino delle Democrazie occidentali: di questo passo il modello Cina non è così lontano” ? Ant… - iconaclima : La #Cina si impegna a non finanziare più nessuna centrale a carbone all'estero. ?? #emissioni -