Juventus | Chiellini contro la Samp | una sfida speciale

(Di venerdì 24 settembre 2021) L’esordio da titolare La prima partita di Giorgioladoria risale alla stagione 2005-2006, quella in cui il difensore viene prelevato dal Livorno (dopo aver effettuato una stagione in prestito alla Fiorentina). Dopo l’esordio assoluto in bianconero,trova la prima maglia da titolare proprioi genovesi, dove affronta Marco Borriello, suo futuro compagno di squadra, nonché compagno nella stagione del primo dei nove scudetti di fila con Antonio Conte in panchina. I goali blucerchiati Giorgio, difensoreNella sua carriera,ha segnato quattro retiladoria, sempre in partite giocate a Torino. Il primo arriva ...

(4 - 4 - 2) : Szczesny; Danilo, Bonucci,, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Sampdoria (4 - 4 - 2) : Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, ...1 Il suo gol contro lo Spezia ha permesso alladi centrare la prima, sofferta, vittoria in campionato. Tanto non basta però per spazzare ... La presenza di Bonucci efa sì che l'...La Juventus riceve la Sampdoria alla sesta giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e in streaming.