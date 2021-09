I Timberwolves ripartono da zero | di nuovo

(Di venerdì 24 settembre 2021) Se Lev Tostoj fosse vivo oggi e appassionato di NBA, probabilmente avrebbe scritto che tutte le franchigie felici si somigliano e che invece ogni franchigia infelice, è infelice a modo suo. I Minnesota, nella loro storia, sono stati decisamente infelici: nei 32 anni passati nella NBA hanno raggiunto i playoff solamente nove volte, otto delle quali tra il 1997 e il 2004 nell’era di Kevin Garnett, con sette eliminazioni al primo turno e una sola finale di conference. La loro percentuale di vittorie del 39.4% è semplicemente la peggiore tra le franchigie attualmente nella NBA. Eppure, almeno prima di mercoledì sera, non si trovano nemmeno nel punto più basso della loro storia. In primo luogo, per la presenza di Karl-Anthony Towns, che pur reduce da due anni terribili dal punto di vista personale prima ancora che cestistico rimane un talento assoluto. A lui ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Timberwolves ripartono

L'Ultimo Uomo

Nel secondo parziale gli Stati Unitialla grande con un super Zack Lavine che, mediante ... Il cestista dei Minnesotaè l'unico in grado di tenere in piedi la Nazionale iberica, ...Nel secondo parziale gli Stati Unitialla grande con un super Zack Lavine che, mediante ... Il cestista dei Minnesotaè l'unico in grado di tenere in piedi la Nazionale iberica, ...