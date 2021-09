Gubitosi (Tim): a breve offerta a Colao per il Cloud nazionale (Di venerdì 24 settembre 2021) "Il ministro Colao ha detto che si aspetta a breve un'offerta per il polo strategico nazionale (sul Cloud ndr) e quindi con tre altre grandi imprese, Cassa depositi e prestiti, Sogei e Leonardo, si ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) "Il ministroha detto che si aspetta aun'per il polo strategico(sulndr) e quindi con tre altre grandi imprese, Cassa depositi e prestiti, Sogei e Leonardo, si ...

