Green School | la scuola è fuori

Uscire dalle aule per incontrare la natura. E formare così, a piccoli passi, la coscienza verde delle nuove generazioni. Accade a Bergamo con "Green School", il progetto che ha portato 66 bambini e bambine delle classi primavera e infanzia della scuola Benvenuti a sperimentare una nuova educazione ambientale. Quattro parole chiave: esplorazione, osservazione, confronto e riflessione. Quattro temi centrali: ambiente e biodiversità, acqua, spreco alimentare e rifiuti. E un unico obiettivo: l'educazione alla sostenibilità. Un progetto che, sostenuto da Regione Lombardia e aperto anche all'ordine delle scuole dell'infanzia nell'annualità 2020-21, ha riconosciuto alla scuola Benvenuti una certificazione per l'impegno, il coinvolgimento e la partecipazione, oltre ad attestarne la capacità di divulgazione e di monitorare i ...

