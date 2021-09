Fortunato Cerlino | chi è | carriera e vita privata dell' attore

(Di venerdì 24 settembre 2021) Noto a tutti per il suo ruolo in Gomorra,si distingue soprattutto per il suo grande talento. Ripercorriamo la. Chi ènapoletano su Donne Magazine.

Advertising

24Trends_Italia : 9. Carmen Consoli - 5mille+ 10. Spezia-Milan - 5mille+ 11. Fortunato Cerlino - 5mille+ 12. Meglio del cinema - 5mille+ - RaiPremium : Questa sera alle 21.20 'Fino all'ultimo battito', episodi 1-2 della nuova serie diretta da Cinzia TH Torrini, con M… - lullabyfatale : Fortunato Cerlino mi ricordavo che recitava decentemente in Gomorra... #Finoallultimobattito - LoreSebastiani : Come sa interpretare ruoli da boss di mafia Fortunato Cerlino nessun altro mai… #finoallultimobattito - sconvoltina99 : dai fortunato cerlino con questo intervento mo' ce ripigliamm' tutt' chell' che è 'o nuost' #FinoAllUltimoBattito -

Ultime Notizie dalla rete : Fortunato Cerlino

DonnaPOP

... Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale, Michele Spadavecchia, con Loretta Goggi nel ruolo di Margherita e con, ...Su Rai Uno la fiction 'Fino all'ultimo battito', con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Loretta Goggi enel cast, ha riscosso 3,884 milioni di spettatori e il 20,4% di ...In onda stasera e per sei prime serate la nuova produzione Rai Fiction ambientata in Puglia. Un medico, che è anche e soprattutto padre, dovrà fare i conti con il peso di una scelta tra il bene e il m ...Verifica importante in tv giovedì 23 settembre. Su SkyUno c’era la seconda puntata della nuova edizione di ‘X-Factor’, con Ludovico Tersigni al posto di Alessandro Cattelan, mentre su Canale 5 tornava ...