Formula 1 | il Mondiale riprende casa a Imola

(Di venerdì 24 settembre 2021) Accordo per altri quattro anni, il circuito torna in pianta stabile nel Circus. Oggi le prove a Sochi, Leclerc lavora già per il 2022 di LEO TURRINI

Accordo per altri quattro anni, il circuito torna in pianta stabile nel Circus. Oggi le prove a Sochi, Leclerc lavora già per il 2022 di LEO TURRINI... differita TV8) Lewis Hamilton e Max Verstappen riappaiono sulla scena della1 e tornano a ...Ad accendere il semaforo verde dell'ormai consueto botta e risposta tra i due rivali per il...Accordo per altri quattro anni, il circuito torna in pianta stabile nel Circus. Oggi le prove a Sochi, Leclerc lavora già per il 2022 ...Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Sochi, ricavato dal Villaggio Olimpico dei Giochi inverna ...