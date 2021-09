DJI Mavic 3 arriva il 15 novembre: zoom ottico 6x e camera principale con sensore grandissimo (Di venerdì 24 settembre 2021) Le indiscrezioni raccontano di un Mavic 3 ai nastri di partenza. Dovrebbe avere due fotocamere: una 24 mm e una 160 mm. 46 minuti di volo e Ocusync 3 per una trasmissione video di 15 km. Si parte da 1.600 dollari e c’è anche una versione Cine con SSD interno.... Leggi su dday (Di venerdì 24 settembre 2021) Le indiscrezioni raccontano di un3 ai nastri di partenza. Dovrebbe avere due fotocamere: una 24 mm e una 160 mm. 46 minuti di volo e Ocusync 3 per una trasmissione video di 15 km. Si parte da 1.600 dollari e c’è anche una versione Cine con SSD interno....

