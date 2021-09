Dazn regala un mese di abbonamento a chi ha riscontrato problemi (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ un mese ormai che i tifosi di calcio lamentano dei disservizi di Dazn. Dopo l’ennesimo problema riscontrato ieri, la piattaforma ha deciso di regalare un mese di abbonamento a tutti gli utenti che non sono riusciti a guardare serenamente e senza interruzioni le partite di Serie A. Dazn regala un mese di abbonamento a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ unormai che i tifosi di calcio lamentano dei disservizi di. Dopo l’ennesimo problemaieri, la piattaforma ha deciso dire undia tutti gli utenti che non sono riusciti a guardare serenamente e senza interruzioni le partite di Serie A.undia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Onegreen11 : Siete tutti felici che DAZN ci regala un altro mese di “disagi” in più …. #dazn DEGRADO - ilnapolionline : UFFICIALE: Dazn regala un mese gratis come risarcimento danni! - - napolista : La piattaforma ha diffuso un comunicato in cui hanno annunciato questo tipo di indennizzo. Gli utenti danneggiati r… - heroesandcons : Leggo che dazn regala gioie eh ma l’era del progresso eh ma finalmente ci liberiamo di quegli incompetenti di sky e… - Artigan78 : @DAZN_IT che dite ce la fate vede na partita? Praticamente ve sto a regala 30 euro al mese -