Covid: calano le terapie intensive e nessun decesso in Fvg (Di venerdì 24 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.031 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,96%. Sono inoltre 4.609 i test rapidi antigenici realizzati, dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.031 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,96%. Sono inoltre 4.609 i test rapidi antigenici realizzati, dai ...

