Cottarelli: «Interspac difficile, ma entro due mesi presenteremo il progetto. Il club…» (Di venerdì 24 settembre 2021) Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, ha parlato durante la presentazione dell’azionariato popolare: le sue dichiarazioni Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, ha parlato durante la presentazione dell’azionariato popolare. Le sue dichiarazioni. difficile – «Parliamo di un progetto complesso, al quale può partecipare un numero molto elevato di tifosi. Non si escludono tifosi che abbiano una maggior capacità di investimento, potenzialmente si possono includere centinaia e migliaia di tifosi. Ci sono già migliaia di squadre che seguono questo modello, come Real, Barcellona e la maggior parte delle squadre di Bundes. Queste squadre sono partite come associazioni con numero elevato di soci, quello che noi proponiamo è un caso unico in cui i tifosi si mettono insieme per comprare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Carlo, presidente di, ha parlato durante la presentazione dell’azionariato popolare: le sue dichiarazioni Carlo, presidente di, ha parlato durante la presentazione dell’azionariato popolare. Le sue dichiarazioni.– «Parliamo di uncomplesso, al quale può partecipare un numero molto elevato di tifosi. Non si escludono tifosi che abbiano una maggior capacità di investimento, potenzialmente si possono includere centinaia e migliaia di tifosi. Ci sono già migliaia di squadre che seguono questo modello, come Real, Barcellona e la maggior parte delle squadre di Bundes. Queste squadre sono partite come associazioni con numero elevato di soci, quello che noi proponiamo è un caso unico in cui i tifosi si mettono insieme per comprare ...

