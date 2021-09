Clima, diritti delle donne afghane e vaccini: le sfide del nostro tempo nel discorso all’Onu di Draghi (Di venerdì 24 settembre 2021) «Dobbiamo rilanciare il multilateralismo, e renderlo efficace per affrontare i problemi che non possiamo risolvere da soli» ha detto il premier Leggi su lastampa (Di venerdì 24 settembre 2021) «Dobbiamo rilanciare il multilateralismo, e renderlo efficace per affrontare i problemi che non possiamo risolvere da soli» ha detto il premier

Advertising

Agenzia_Ansa : Lavoriamo insieme per combattere la pandemia, il cambiamento climatico e difendere i diritti umani: è l'appello lan… - Piu_Europa : Difesa comune, diritti, lotta alle disuguaglianze, opportunità per i giovani europei, solidarietà, clima, cybersicu… - sensibilandia : “un diritto umano al clima stabile e sicuro, in capo a ogni essere umano, ineludibile e necessario per il godimento… - infoitinterno : Clima, diritti delle donne afghane e vaccini: le sfide del nostro tempo nel discorso all’Onu di Draghi - LaStampa : Clima, diritti delle donne afghane e vaccini: le sfide del nostro tempo nel discorso all’Onu di Draghi -