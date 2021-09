Classifica marcatori Serie B: la coppia in testa seguita da Lucca del Pisa (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono passate cinque giornate di campionato in Serie cadetta ed i bomber delle squadre stanno cominciando a diventare un fattore sempre più importante. Nonostante un avvio stentato di entrambe le formazioni, l’attuale coppia di testa della Classifica marcatori della Serie B è composta da Simone Corazza dell’Alessandria e da Samuele Mulattieri del Crotone: i due bomber sono a quota cinque. Il duo è tallonato da vicinissimo dalla sorpresa positiva di questo avvio di cadetteria: in un Pisa che viaggia con cinque vittorie di fila, Lorenzo Lucca ha messo insieme quattro reti. Con l’ultima tripletta, Lapadula si è accodato a quota tre insieme a Dionisi, Moreo, Okwonkwo e molti altri. Ecco la situazione completa in graduatoria. Classifica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono passate cinque giornate di campionato incadetta ed i bomber delle squadre stanno cominciando a diventare un fattore sempre più importante. Nonostante un avvio stentato di entrambe le formazioni, l’attualedidelladellaB è composta da Simone Corazza dell’Alessandria e da Samuele Mulattieri del Crotone: i due bomber sono a quota cinque. Il duo è tallonato da vicinissimo dalla sorpresa positiva di questo avvio di cadetteria: in unche viaggia con cinque vittorie di fila, Lorenzoha messo insieme quattro reti. Con l’ultima tripletta, Lapadula si è accodato a quota tre insieme a Dionisi, Moreo, Okwonkwo e molti altri. Ecco la situazione completa in graduatoria....

