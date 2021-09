Ascolti tv 23 settembre 2021 | la fiction di Rai1 batte lo show di Canale5

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 24 settembre 2021)tv: Fino all’ultimo battito molto avanti rispetto a Star in the starsi riprende la vetta della classifica deglitv delle reti generaliste grazie allaFino all’ultimo battito, che ieri sera ha registrato il 20,39% di share media con 3,884 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il film tv Sorelle per sempre aveva raccolto il 24,41% con 4,7 milioni. Perde qualcosa Star in the star su, che ieri ha fatto l’11,52% e 1,816 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa locon Ilary Blasi aveva portato a casa l’11,02% e 1,947 milioni. Medaglia di bronzo per la serie tv Chicago Med su Italia1 al 5,23% e 979 mila. Giovedì scorso la stessa serie aveva fatto il 4,61% e 884 mila.tv altre reti La classifica prosegue con il ...