Arrestata per spaccio aggravato di 8 kg di droga: assolta con formula piena la moglie del ras Petillo (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è tenuta dinanzi al giudice Fallarino, del Tribunale di Benevento, il processo a carico di Elena Altivalle, di 45 anni, di Benevento, accusata dello spaccio aggravato di 8 kg di sostanza stupefacente, che sarebbe stata ceduta a decine e decine di consumatori, difesa dagli avvocati Vittorio Fucci e Anna Corraro. Come si ricorderà l’Altivalle fu tratta in arresto, unitamente al marito, il pluripregiudicato Giuliano Petillo, e poi successivamente scarcerata. In particolare all’ Altivalle veniva contestato che nel 2016 avrebbe detenuto e spacciato 8 kg di sostanza stupefacente, ripartita in 60 panette. Il processo è stato caratterizzato dall’ escussione di decine e decine di testimoni, da numerosi sequestri di sostanza stupefacente addebitata all’ attività di spaccio dell’ ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è tenuta dinanzi al giudice Fallarino, del Tribunale di Benevento, il processo a carico di Elena Altivalle, di 45 anni, di Benevento, accusata dellodi 8 kg di sostanza stupefacente, che sarebbe stata ceduta a decine e decine di consumatori, difesa dagli avvocati Vittorio Fucci e Anna Corraro. Come si ricorderà l’Altivalle fu tratta in arresto, unitamente al marito, il pluripregiudicato Giuliano, e poi successivamente scarcerata. In particolare all’ Altivalle veniva contestato che nel 2016 avrebbe detenuto e spacciato 8 kg di sostanza stupefacente, ripartita in 60 panette. Il processo è stato caratterizzato dall’ escussione di decine e decine di testimoni, da numerosi sequestri di sostanza stupefacente addebitata all’ attività didell’ ...

Advertising

anteprima24 : ** Arrestata per #Spaccio aggravato di 8 kg di droga: assolta con formula piena la #Moglie del #Ras Petillo **… - BertaIsla : RT @survivalitalia: e l’oppressione dello stato. La storia di #HidmeMarkam, attivista #adivasi, arrestata per aver rivendicato i diritti de… - survivalitalia : e l’oppressione dello stato. La storia di #HidmeMarkam, attivista #adivasi, arrestata per aver rivendicato i diritt… - progressistah : - TeleCapriNews : Aveva provato a riscuotere il reddito di emergenza con documenti falsi, 21enne incensurata di origini rom arrestata… -