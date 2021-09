Ajax-Groningen (25 settembre, ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 24 settembre 2021) L’Ajax ha vinto le ultime due di campionato segnando complessivamente 14 gol ai malcapitati Cambuur e Fortuna Sittard. Sembra più questo il dato da tenere maggiormente considerazione piuttosto che la recente trazione negativa dei lancieri contro il Groningen. Il club dell’estremo nord olandese ha infatti vinto due delle ultime tre sfide contro i campionissimi di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 24 settembre 2021) L’ha vinto le ultime due di campionato segnando complessivamente 14 gol ai malcapitati Cambuur e Fortuna Sittard. Sembra più questo il dato da tenere maggiormente considerazione piuttosto che la recente trazione negativa dei lancieri contro il. Il club dell’estremo nord olandese ha infatti vinto due delle ultime tre sfide contro i campionissimi di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

CronacheTweet : In carriera, Suárez ha esultato per 442 volte in 692 gare giocate con le squadre di club (Nacional, Groningen, Ajax… - infobetting : Ajax-Groningen (25 settembre, ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - DabitRecords : @aboutgaia c'è Ajax-Groningen sabato - JPeppp : @Marco562017 @stefankoutras A Van Basten e Gullit vorrei ricordare che de Vrij e van Dijk a 22 anni non erano nessu… -