Usa contro Cina | Atto II Dopo Aukus sui sottomarini | il Quad sui chip

(Di giovedì 23 settembre 2021) Se nei rispettivi discorsi alle Nazioni Unite Joe Biden e Xi Jinping hanno usato toni distensivi, l’asprezza del confronto tra Stati Uniti eè evidente nelle grandi manovre - diplomatiche e militari - che stanno avvenendo in queste ore. A una settimana dall’annuncio del pper la fornitura dia propulsione nucleare all’Australia, il presidente americano si prepara a ricevere domani a Washington i leader del, il dialogorilaterale per la sicurezza composto da Stati Uniti, Giappone, India e Australia. Pechino ribolle di rabbia per l’intensificarsi del coinvolgimento di Usa e alleati nell’Indo-Pacifico, di cui i discorsi sempre più forti a sostegno di Taiwan sono una componente importante. Laha ribadito oggi la sua opposizione “a ...

I dati macro di recente uscita sembrano portare acqua al mulino ... Le richieste di sussidio di disoccupazione della scorsa settimana sono state 351mila contro le 320mila attese. Tornano a salire - contro attese per una diminuzione - le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 17 settembre, i "claims" sono risultati pari a 351.000.