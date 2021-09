Temptation Island: Alessandro Autera sempre più innamorato (Di giovedì 23 settembre 2021) Tra Alessandro Autera, ex concorrente di Temptation Island, e la sua tentatrice Carlotta Adacher, le cose si stanno facendo sempre più serie. I due, infatti, in queste ore sono apparsi in una serie di stories postate dall’uomo, a cui brillano gli occhi mentre canta con la sua bella fidanzata. Alessandro Autera e Carlotta Adacher si sono conosciuti a Temptation Island, nell’edizione del reality andata in onda questa estate. Lui aveva partecipato al programma con la compagna Jessica Mascheroni mentre lei era una delle bellissime tentatrici del villaggio degli uomini. Anche se all’inizio il ragazzo sembrava preso solo dal suo aspetto fisico e dalla sua alimentazione sana con il passare del tempo, soprattutto dopo aver visto la sua ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 23 settembre 2021) Tra, ex concorrente di, e la sua tentatrice Carlotta Adacher, le cose si stanno facendopiù serie. I due, infatti, in queste ore sono apparsi in una serie di stories postate dall’uomo, a cui brillano gli occhi mentre canta con la sua bella fidanzata.e Carlotta Adacher si sono conosciuti a, nell’edizione del reality andata in onda questa estate. Lui aveva partecipato al programma con la compagna Jessica Mascheroni mentre lei era una delle bellissime tentatrici del villaggio degli uomini. Anche se all’inizio il ragazzo sembrava preso solo dal suo aspetto fisico e dalla sua alimentazione sana con il passare del tempo, soprattutto dopo aver visto la sua ...

