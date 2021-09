Tagli capelli corti autunno/inverno 2021, il pixie cut di Stéphanie di Monaco e il bob (Di giovedì 23 settembre 2021) Questo autunno-inverno 2021 sono di tendenza i Tagli di capelli corti e in particolare si può prendere in considerazione il pixie cut sfoggiato da Stéphanie di Monaco. L'hairstyle regala alla principessa un look molto più giovanile e quindi è subito da scoprire. Tendenze Tagli di capelli corti autunno-inverno 2021, il nuovo look di Stéphanie di Monaco spopola Il nuovo Taglio di Stéphanie di Monaco risulta essere molto corto e inoltre per completare il tutto, la principessa ha abbinato una frangia molto lunga che le sottolinea lo sguardo. Per quanto ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 23 settembre 2021) Questosono di tendenza idie in particolare si può prendere in considerazione ilcut sfoggiato dadi. L'hairstyle regala alla principessa un look molto più giovanile e quindi è subito da scoprire. Tendenzedi, il nuovo look didispopola Il nuovoo didirisulta essere molto corto e inoltre per completare il tutto, la principessa ha abbinato una frangia molto lunga che le sottolinea lo sguardo. Per quanto ...

