Spalletti ne cambia solo 1: Napoli così in campo contro la Samp (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel posticipo della 5ª giornata di Serie A, il Napoli sfida la Sampdoria al "Ferraris". Ecco la probabile formazione di Spalletti Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel posticipo della 5ª giornata di Serie A, ilsfida ladoria al "Ferraris". Ecco la probabile formazione di

Advertising

CalcioNapoli24 : - hashtag24news1 : Un’altra trasferta, la terza consecutiva. Di solito pesa di più nella gestione della squadra. Dopo la grande vitt… - sportal_it : Napoli, Spalletti vuole la quinta e non cambia nulla - napolista : Corsport: terza panchina consecutiva per Manolas, con Rrahmani Spalletti cambia le gerarchie Fa più notizia una co… - Pe_Es_ : Quali tifosi? A me non l'avete chiesto, io mi fido. C'è Spalletti e una grande squadra. Cazzetta cambia argomento,… -