Simona Ventura senza mezzi termini su Alfonso Signorini | “Il modo di Alfonso Signorini di trattare i concorrenti del GF Vip … ”

(Di giovedì 23 settembre 2021)sta vivendo un periodo difficile a causa della malattia del compagno, il giornalista Giovanni terzi, che ha svelato di avere una patologia importante ai polmoni. Giovanni Terzi ha raccontato: «Dopo una serie di analisi ho scoperto di avere una malattia genetica che ho ereditato da mia madre. Fino ad allora non ne sapevo nulla, a un certo punto si è accesa e ha iniziato a uccidere la respirazione e il mio polmone. È una malattia degenerativa che devo curare con medicine, che però mi hanno creato altri problemi tra cui il diabete». Laha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 per parlare del suo docufilm presentato al Festival del Cinema di Venezia, ‘Le 7 giornate di Bergamo’ di cui è, per la prima volta nella sua vita, regista. E poi ha detta quale è la sua idea del Grande fratello vip visto che ...

Advertising

Rai_casting : Hai un talento o una passione che vuoi condividere? Entra nel cast del nuovo programma di Paola Perego e Simona Ven… - MargheritaFusa1 : ??Hai un talento o una passione che vuoi condividere? Entra nel cast del nuovo programma di Paola Perego e Simona Ve… - BotElenoire : ma non è che la Simona Ventura ci ha cagato dentro? - dico741 : Quando capiranno che sei l'erede di Simona Ventura sarà un grande giorno #prelemi - unicornfabo : @zivieri_martina Simona Ventura sicuramente nella lista ma l’avevi menzionata già tu -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Lanostratv

non ha dubbi e confessa: "Non voglio invecchiare in televisione" Il 3 ottobre avrà inizio un nuovo programma su Rai2: Citofonare Rai2 . Al debutto ci sarà una coppia di donne che il ...Da sempre infatti la trasmissione ha scelto di farsi guidare da donne: cominciando cone terminando con Alessia Marcuzzi, passando per Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa e ...Una festa che si ripete ormai da diversi anni a Chivasso. Un omaggio ad uno dei prodotti tipici del territorio.La bellissima showgirl paraguaiana ha vissuto un dramma atroce causato dalla morte della figlia. Ecco la causa del tragico decesso ...