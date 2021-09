Sci | green pass obbligatorio e cabinovie all’80% | le regole per tornare in pista

Advertising

webecodibergamo : Le novità - leuItimenotizie : #LeUltimeNotizie #greenpass: le regole per la riapertura degli impianti sciistici - Da AdnKronos… - zazoomblog : Green pass obbligatorio e cabinovie all80%: ecco come riparte il settore dello sci - #Green #obbligatorio… - laruz14 : RT @rej_panta: Carta verde e sci con mascherina - webecodibergamo : In montagna -

Ultime Notizie dalla rete : Sci green

SiViaggia

Ci sarà ilpass obbligatorio anche per gli impianti di risalita con capienza all'80% per funivie, cabinovie e seggiovie con il cupolino: il protocollo per far ripartire lo, firmato in questi giorni, ...Suglicon ilpass, mascherina obbligatoria sugli impianti di risalita e capienza ridotta all'80 per cento in funivia. Lo stabilisce il "Protocollo riapertura delle aree sciistiche e per l'utilizzo ...Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia condivide il protocollo “riaperture delle aree sciistiche per l’utilizzo degli impianti di risalita”. “Finalmente ...L’assessore regionale Magoni: «Così la montagna può ripartire. Dopo mesi di difficoltà, si riaccendono le speranze per gli imprenditori» ...