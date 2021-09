San Pio | una vita pienamente configurata a Cristo crocifisso

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il 23 settembre 1968, dopo una soffertadedita a, moriva San Pio da Pietrelcina. La sua, una fama taumaturgica. Accogliendole sofferenze del, egli riceverà con devozione il dolore delle stimmate. San Pio: sofferenza, devozione, accoglienza, fede Difficile ricordare nella storia dei Santi che avessero dei doni straordinari come quelli di San Pio. Le stimmate non saranno solo simbolo di sofferenza: egli, difatti, accogliendo la sofferenza della Passione diconsegnerà a lui la propriadimostrando piena devozione e fede. Una fede, la sua, che non viene emanata solo dal corpo; ma soprattutto dal carisma caritatevole e profetico; la capacità – seppur talvolta burbera – di scrutare il profondo dell’uomo. Un calvario ...

Oggi 23 settembre la chiesa cattolica celebra San Pio da Pietralcina. Francesco Forgione nasce a Pietrelcina, provincia di Benevento, il 25 maggio 1887. Il 20 settembre 1918 nel coro della comunità di San Giovanni Rotondo San Pio da Pietrelcina riceveva le Sacre stimmate. Confusione ed umiltà sono i primi atteggiamenti del santo rispetto al gran dono.