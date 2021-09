Sampdoria-Napoli, problemi con Dazn: tifosi azzurri infuriati (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La protesta monta in rete e ancora una volta nell’occhio del ciclone finisce Dazn. Questa volta si sono registrati problemi sulla trasmissione di Sampdoria-Napoli, gara valevole per la quinta giornata di serie A. La sfida di “Marassi” è risultata inaccessibile a molti tifosi azzurri che hanno riversato la loro rabbia sui social. “La cosa imbarazzante è che #Dazn abbia dato sempre colpa alle infrastrutture del Paese. Ma in streaming funziona praticamente tutto, tranne il loro sito”, scrive un utente su Twitter. “#Dazn a due minuti dall’inizio delle partite. La situazione è ridicola”, allegando una foto del mancato caricamento della partita. “Qualcosa non ha funzionato, è vero. Aver aggiudicato i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La protesta monta in rete e ancora una volta nell’occhio del ciclone finisce. Questa volta si sono registratisulla trasmissione di, gara valevole per la quinta giornata di serie A. La sfida di “Marassi” è risultata inaccessibile a moltiche hanno riversato la loro rabbia sui social. “La cosa imbarazzante è che #abbia dato sempre colpa alle infrastrutture del Paese. Ma in streaming funziona praticamente tutto, tranne il loro sito”, scrive un utente su Twitter. “#a due minuti dall’inizio delle partite. La situazione è ridicola”, allegando una foto del mancato caricamento della partita. “Qualcosa non ha funzionato, è vero. Aver aggiudicato i ...

sscnapoli : ??? #SampdoriaNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma. ?? #ForzaNapoliSempre - SkySport : #SampdoriaNapoli 0-1 Partenopei avanti con #Osimhen #SkySport #SkySerieA #SerieA - cupido1971 : RT @Joker4798: Menomale che non è successo ieri col Milan o sarei incazzato come una belva proprio come tutti i tifosi di Torino, Lazio, Na… - gilnar76 : LIVE - Sampdoria-#Napoli 0-1: Osimhen porta subito in vantaggio gli azzurri! #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - BeppeViola_fc : Quando @CucchiRiccardo parlava di fine di Tuttoilcalcio per il calendario spezzatino (spero di non ricordare male)… -