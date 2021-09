Roma-Udinese 1-0 | Mourinho | “Rosso a Pellegrini? Voi dite severo | io dico ridicolo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 settembre 2021) È un Josèfurioso quello che ha parlato a margine del match tra la sua. Match sì vinto dai capitolini, ma con una grossa macchia, data dall’espulsione quasi a tempo scaduto del capitano Lorenzo, che quindi salterà il derby della prossima giornata. Ecco le sue parole: “Voi, iorilo il. Abbiamo avuto una riunione educativa con il signor Valeri. Ci ha spiegato tutto il regolamento per due ore, poi arriviamo alla partita e ci arriva uncosì. Non posso dire niente se non che sia rilo. Il calcio è e sarà sempre calcio. Non può essere cambiato in uno sport non di contatto”. SportFace.