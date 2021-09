Record d’incendi in Russia: distrutta un area boschiva grande come l’Italia (Di giovedì 23 settembre 2021) Per la Russia la stagione degli incendi boschivi del 2021 è stata da Record. Lo fa sapere Greenpeace. Che ha analizzato i dati dell’agenzia forestale della Russia e ha confermato che questa è stata la stagione degli incendi boschivi peggiore che sia mai stata registrata nel Paese. I numeri degli incendi boschivi. Il Record precedente risaliva Leggi su periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) Per lala stagione degli incendi boschivi del 2021 è stata da. Lo fa sapere Greenpeace. Che ha analizzato i dati dell’agenzia forestale dellae ha confermato che questa è stata la stagione degli incendi boschivi peggiore che sia mai stata registrata nel Paese. I numeri degli incendi boschivi. Ilprecedente risaliva

Advertising

zazoomblog : Record d’incendi in Russia: distrutta un area boschiva grande come l’Italia - #Record #d’incendi #Russia:… - MoliPietro : Record d’incendi in Russia: distrutta un area boschiva grande come l’Italia - meteoredit : Oggi con l'#equinozio d'#autunno si conclude l'estate ma non è ancora terminato il rischio incendi. Intanto, arriva… - FirenzePost : Incendi: record nel 2021, in fumo 1.552,72 km quadrati di boschi, sette volte l’Isola d’Elba - SNewsOnline : Anno #record di #incendi in #Italia: da inizio anno è come se l’#Isola D’#Elba fosse stata bruciata sette volte: ol… -