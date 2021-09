Raikkonen torna nel Gran Premio di Russia: “Felice di tornare in macchina” (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Covid-19 è ormai soltanto un ricordo. Dopo aver saltato il Gran Premio d’Olanda e quello d’Italia, Kimi Raikkonen è pronto per tornare nel Gran Premio di Russia. È stato lo stesso pilota finlandese ex Ferrari ad ufficializzare la sua presenza nel prossimo weekend che si disputerà a Sochi. Raikkonen torna nel Gran Premio di Russia: “Kubica? È stato bravo…” Ecco le dichiarazioni del pilota finlandese dell’Alfa Romeo Racing riportate da La Gazzetta dello Sport: “Sono Felice di tornare in macchina dopo aver perso due appuntamenti. Ovviamente nessuno vuole essere testato positivo, ma è accaduto e bisogna seguire le regole. Ora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Covid-19 è ormai soltanto un ricordo. Dopo aver saltato ild’Olanda e quello d’Italia, Kimiè pronto perre neldi. È stato lo stesso pilota finlandese ex Ferrari ad ufficializzare la sua presenza nel prossimo weekend che si disputerà a Sochi.neldi: “Kubica? È stato bravo…” Ecco le dichiarazioni del pilota finlandese dell’Alfa Romeo Racing riportate da La Gazzetta dello Sport: “Sonodire indopo aver perso due appuntamenti. Ovviamente nessuno vuole essere testato positivo, ma è accaduto e bisogna seguire le regole. Ora ...

