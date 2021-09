Primo unboxing di Nintendo Switch OLED

Leggi su gamesandconsoles

(Di giovedì 23 settembre 2021) Mancano un paio di settimane all’di, il nuovo modello dell’ibrida con schermo più grande e altre migliorie aggiuntive che arriverà nei negozi venerdì 8 ottobre con un prezzo consigliato di 349,99 euro. È stato il popolare youtuber giapponese HikakinTV ad avere l’onore di aprire per la prima volta la scatola di unae di pubblicarla sul suo canale. Nel video possiamo vedere come rimuove tutti i componenti di questa console, inclusa la macchina stessa e il suo dock rinnovato , e poi alcuni titoli, come Super Smash Bros. Ultimate , Mario Kart 8 Deluxe , Splatoon 2 o Minecraft . Grazie a ciò possiamo farci un’idea di come appariranno questi giochi sul nuovo schermo di, che non solo ha la tecnologia ...