Nicolò Bulega: addio Moto2, va in Ducati in Supersport (Di giovedì 23 settembre 2021) Nicolò Bulega firma con Ducati, ma non per la MotoGP. Il figlio d'arte lascerà in toto il motomondiale, dopo le delusioni soprattutto in Moto2. Ad attenderlo c'è il mondiale Supersport, dove entrerà come pilota ufficiale della casa di Borgo Panigale. "Bulegas" guiderà la Panigale V2 nella classe intermedia delle derivate di serie, dove cercherà di ripercorrere le stesse orme di un altro ex della Moto2, Andrea Locatelli. La Ducati rientra nella serie cadetta in forma ufficiale per la prima volta dal 2000, anno in cui Ruben Xaus lottava per il titolo con la mitica 748. Nicolò Bulega: cosa lo aspetta con Ducati? Bulega ha deciso di lasciarsi alle spalle il motomondiale per dedicarsi ...

