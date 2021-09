“Moscati” di Avellino | infermiere no vax sospeso | stop allo stipendio

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ undel pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe” diil primo operatore sanitariocon effetto immediato per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale. La delibera firmata dai vertici dell’azienda dà attuazione al decreto legge 44/2021 che, oltre alla sospensione dal servizio fino al prossimo 31 dicembre, sancisce anche la sospensione di ogni retribuzione. L’azienda ospedaliera spiega anche l’impossibilità di ricollocare l’ad altre mansioni che non implichino contatti interpersonali. Altre posizioni ‘No Vax’ sono al vaglio dei responsabili del “” e della locale Asl. All’inizio erano stati “censiti” circa 70 dipendenti non vaccinati. Oggi sono meno di dieci le ...

Ci chiediamo come mai Asl e Moscati non abbiano attivato, nonostante richiesto più volte, l'... " Infine, ci chiediamo come mai, nonostante le nostre sollecitazioni, in provincia di Avellino non vi ...