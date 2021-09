Mafia, processo trattativa: assolti Mori, Dell’Utri, De Donno e Subranni (Di giovedì 23 settembre 2021) Tutti assolti gli ex ufficiali dei carabinieri nel processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. La Corte d’assise d’appello di Palermo ha riformato la sentenza di primo grado e assolto i generali Mario Mori e Antonio Subranni e il colonnello Giuseppe De Donno. Erano stati condannati a 12 anni. Assolto anche Marcello Dell’Utri, condannato anche lui a 12 anni di carcere. La sentenza è stata emessa dopo tre giorni di camera di consiglio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Tuttigli ex ufficiali dei carabinieri neld’appello sullatra Stato e. La Corte d’assise d’appello di Palermo ha riformato la sentenza di primo grado e assolto i generali Marioe Antonioe il colonnello Giuseppe De. Erano stati condannati a 12 anni. Assolto anche Marcello, condannato anche lui a 12 anni di carcere. La sentenza è stata emessa dopo tre giorni di camera di consiglio. L'articolo proviene da Italia Sera.

