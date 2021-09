Laver Cup 2021, la bilancia è tutta verso l’Europa (Di giovedì 23 settembre 2021) Con i tornei dello Slam in archivio in questo 2021, inizia la strada verso gli appuntamenti finali di stagione che culmineranno con le Nitto ATP Finals di Torino. Ad aprire i battenti a questo ultimo periodo di grande tennis sarà la Laver Cup, giunta alla quarta edizione e che torna in calendario dopo lo stop dello scorso anno, dovuto alla contemporaneità al Roland Garros spostato a settembre a causa della pandemia di Covid-19. Il TD Garden di Boston accoglierà dal 24 al 26 settembre dodici dei giocatori più forti al mondo tra Europa e Resto del Mondo, ma nulla pare che possa scalfire la supremazia del vecchio continente. Nonostante sia la prima edizione in cui non sarà al via della competizione nessuno tra i Big Three del tennis mondiale, con Roger Federer, Novak Djokovic e Rafa Nadal che hanno dovuto abdicare per svariate ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Con i tornei dello Slam in archivio in questo, inizia la stradagli appuntamenti finali di stagione che culmineranno con le Nitto ATP Finals di Torino. Ad aprire i battenti a questo ultimo periodo di grande tennis sarà laCup, giunta alla quarta edizione e che torna in calendario dopo lo stop dello scorso anno, dovuto alla contemporaneità al Roland Garros spostato a settembre a causa della pandemia di Covid-19. Il TD Garden di Boston accoglierà dal 24 al 26 settembre dodici dei giocatori più forti al mondo tra Europa e Resto del Mondo, ma nulla pare che possa scalfire la supremazia del vecchio continente. Nonostante sia la prima edizione in cui non sarà al via della competizione nessuno tra i Big Three del tennis mondiale, con Roger Federer, Novak Djokovic e Rafa Nadal che hanno dovuto abdicare per svariate ...

