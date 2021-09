“Juventus progetto fragile”, arriva la critica della bandiera bianconera (Di giovedì 23 settembre 2021) Nonostante la vittoria di ieri della Juventus, non mancano le critiche, anche di giocatori che sono stati importanti per i bianconeri. Uno di questi è Claudio Marchisio, che ha detto la sua riguardo la situazione non semplice di questo inizio di stagione. Queste le parole dell’ex centrocampista: “Una partenza inaspettata, ma che forse è solo il frutto degli ultimi due anni, manca un progetto solido rispetto alle abitudini. Prendiamo Ronaldo, io credo che interno a lui non sia stata costruita la squadra giusta. I senatori? Allegri ha sempre dato possibilità ai giovani pure dopo errori importanti. Il problema è capire anche tra i senatori chi ha ancora voglia di tirare fuori qualcosa in più. Chi arriva da vittorie europee, chi da annate difficili, chi è a fine carriera e forse dice “ho già vinto”. I primi stimoli ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) Nonostante la vittoria di ieri, non mancano le critiche, anche di giocatori che sono stati importanti per i bianconeri. Uno di questi è Claudio Marchisio, che ha detto la sua riguardo la situazione non semplice di questo inizio di stagione. Queste le parole dell’ex centrocampista: “Una partenza inaspettata, ma che forse è solo il frutto degli ultimi due anni, manca unsolido rispetto alle abitudini. Prendiamo Ronaldo, io credo che interno a lui non sia stata costruita la squadra giusta. I senatori? Allegri ha sempre dato possibilità ai giovani pure dopo errori importanti. Il problema è capire anche tra i senatori chi ha ancora voglia di tirare fuori qualcosa in più. Chida vittorie europee, chi da annate difficili, chi è a fine carriera e forse dice “ho già vinto”. I primi stimoli ...

