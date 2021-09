Inter, il rinnovo del giocatore è ad un passo (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo le ottime prestazioni all’Hellas Verona nelle ultime due stagioni, il calciatore è tornato all’Inter. Ma stavolta per restarci definitivamente. Federico Dimarco ha sorpreso tutti in quest’inizio di campionato quando è stato chiamato in causa. E il gol su punizione nella sfida contro la Sampdoria è solo la ciliegina sulla torta! Dimarco ha convinto decisamente l’Inter: presto il rinnovo! L’esterno difensivo, come ben sappiamo, è tornato all’Inter nel corso dell’ultima sessione di mercato. Il suo obiettivo, appena tornato, era quello di convincere Marotta e Ausilio per confermarlo e per rinnovarlo. E questa missione la sta compiendo nel migliore dei modi. Infatti a breve se non brevissimo, si dovrebbe iniziar a discutere del suo rinnovo e di come blindarlo dagli assalti delle altre squadre, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo le ottime prestazioni all’Hellas Verona nelle ultime due stagioni, il calciatore è tornato all’. Ma stavolta per restarci definitivamente. Federico Dimarco ha sorpreso tutti in quest’inizio di campionato quando è stato chiamato in causa. E il gol su punizione nella sfida contro la Sampdoria è solo la ciliegina sulla torta! Dimarco ha convinto decisamente l’: presto il! L’esterno difensivo, come ben sappiamo, è tornato all’nel corso dell’ultima sessione di mercato. Il suo obiettivo, appena tornato, era quello di convincere Marotta e Ausilio per confermarlo e per rinnovarlo. E questa missione la sta compiendo nel migliore dei modi. Infatti a breve se non brevissimo, si dovrebbe iniziar a discutere del suoe di come blindarlo dagli assalti delle altre squadre, ...

