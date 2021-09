Il salto triplo di Scoma che abbraccia Salvini e sogna Palermo (Di giovedì 23 settembre 2021) “Non sono un trasformista, ritorno da dove ho iniziato”, si affretta a dichiarare la new entry leghista Francesco Scoma, eletto in Forza Italia nel 2018, passato in Italia Viva nel 2020, approdato da Salvini in queste ore. Che vuoi che siano un paio di cambi di casacca a fronte dei duecentosessantasette dall’inizio della legislatura (dati Openpolis, 11 settembre), di cui 119 solo nell’ultimo anno, un record. D’altra parte che ci fossero forze fresche in arrivo non solo dal centrodestra lo aveva annunciato lo stesso leader del Carroccio in pieno scouting per elaborare l’addio della pasionaria no vax Francesca Donato. E sono superati i tempi in cui Salvini tuonava contro “i Verdini e gli Scilipoti” con parole un po’ così: “Se vieni eletto in Parlamento con quel partito e cambi, te ne vai a casa, ti togli dalle palle, e molli la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) “Non sono un trasformista, ritorno da dove ho iniziato”, si affretta a dichiarare la new entry leghista Francesco, eletto in Forza Italia nel 2018, passato in Italia Viva nel 2020, approdato dain queste ore. Che vuoi che siano un paio di cambi di casacca a fronte dei duecentosessantasette dall’inizio della legislatura (dati Openpolis, 11 settembre), di cui 119 solo nell’ultimo anno, un record. D’altra parte che ci fossero forze fresche in arrivo non solo dal centrodestra lo aveva annunciato lo stesso leader del Carroccio in pieno scouting per elaborare l’addio della pasionaria no vax Francesca Donato. E sono superati i tempi in cuituonava contro “i Verdini e gli Scilipoti” con parole un po’ così: “Se vieni eletto in Parlamento con quel partito e cambi, te ne vai a casa, ti togli dalle palle, e molli la ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Non sono un trasformista'. Il salto triplo di Scoma che abbraccia Salvini e sogna Palermo (di S. Baldolini) - PallaCarlo : RT @GandolfoDomini1: #fakenews doppia con triplo salto del @ilmessaggeroit... 1- il Preside è stato sospeso per il #greenpass e non per le… - JPCK72 : RT @GandolfoDomini1: #fakenews doppia con triplo salto del @ilmessaggeroit... 1- il Preside è stato sospeso per il #greenpass e non per le… - paulpaeven : RT @GandolfoDomini1: #fakenews doppia con triplo salto del @ilmessaggeroit... 1- il Preside è stato sospeso per il #greenpass e non per le… - alessandro1846 : RT @GandolfoDomini1: #fakenews doppia con triplo salto del @ilmessaggeroit... 1- il Preside è stato sospeso per il #greenpass e non per le… -

Ultime Notizie dalla rete : salto triplo Virtus Lucca, Aurora Massaglia campionessa toscana nel salto in lungo e nel salto triplo Aurora Massaglia campionessa toscana nel salto in lungo e nel salto triplo rispettivamente con le misure di 5.50 e 10.91. Un doppio titolo che si accompagna a quello di Giada Bartolozzi, vicecampionessa regionale sui 300 ostacoli con il crono di 50.32 e bronzo ...

Atletica Mondovì in grande spolvero a Caraglio e Volpiano, due runner anche alla Maratona di Roma ... alle mezzofondiste Soraia Cillario e Caterina Boetti che sono saliti sul terzo gradino del podio rispettivamente nel salto triplo con 11,58 mt (personale best), nei 1.200 siepi con 4'17"48 e nei 2.

Il salto triplo di Scoma che abbraccia Salvini e sogna Palermo L'HuffPost Il salto triplo di Scoma che abbraccia Salvini e sogna Palermo Eletto con Forza Italia, passato con Renzi, il deputato siciliano va a ingrossare le fila dei trasformisti. Ma lui nega: "Non lo sono, ritorno da dove ho iniziato" ...

Aurora Massaglia campionessa toscana nel lungo e nel triplo Aurora Massaglia campionessa toscana nel salto in lungo e nel salto triplo rispettivamente con le misure di 5.50 e 10.91. Un doppio titolo che si accompagna a quello di Giada Bartolozzi, vice campione ...

Aurora Massaglia campionessa toscana nelin lungo e nelrispettivamente con le misure di 5.50 e 10.91. Un doppio titolo che si accompagna a quello di Giada Bartolozzi, vicecampionessa regionale sui 300 ostacoli con il crono di 50.32 e bronzo ...... alle mezzofondiste Soraia Cillario e Caterina Boetti che sono saliti sul terzo gradino del podio rispettivamente nelcon 11,58 mt (personale best), nei 1.200 siepi con 4'17"48 e nei 2.Eletto con Forza Italia, passato con Renzi, il deputato siciliano va a ingrossare le fila dei trasformisti. Ma lui nega: "Non lo sono, ritorno da dove ho iniziato" ...Aurora Massaglia campionessa toscana nel salto in lungo e nel salto triplo rispettivamente con le misure di 5.50 e 10.91. Un doppio titolo che si accompagna a quello di Giada Bartolozzi, vice campione ...